Birkenau, in posa col sorriso sui binari del campo di sterminio: lo scatto indigna

Una ragazza sorridente, intenta a prendere il sole sui binari mentre un amico le scatta una foto. Un'altra, poco più avanti, in piedi e in bilico sulle rotaie cercando di mantenere l'equilibrio. Nulla di strano se non fosse che quei binari non riguardano un treno qualsiasi né si trovano in un luogo qualsiasi. Lo sfondo dell'immagine che ormai da tre giorni rimbalza sui social, infatti, è quello del campo di concentramento di Birkenau e quei binari sono gli stessi che hanno visto ottant'anni fa vagoni carichi di deportati, trasportati verso la morte dall'orrore nazista. A immortalare la scena che ha suscitato orrore e indignazione nel mondo è Maria Murphy, producer della britannica GB News, che all'immagine pubblicata su Twitter il 15 aprile scorso - e ad oggi visualizzata quasi 30 milioni di volte - ha allegato una eloquente didascalia: "Oggi ho vissuto una delle esperienze più strazianti della mia vita. Purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante". Un'amara considerazione condivisa del resto dalle migliaia di commentatori che hanno espresso disgusto e indignazione per "l'assenza di rispetto" verso il luogo e la sua storia. "Le persone si preoccupano di più del loro aspetto sui social media che di capire cosa è successo in questi luoghi", ha poi ribadito nel corso di un approfondimento di GB News, dicendosi "sconcertata". A commentare l'immagine, anche l'Auschwitz Memorial su Twitter: "Le immagini possono avere un immenso valore emotivo e di documentazione per i visitatori. Le immagini ci aiutano a ricordare. Quando si arriva ad Auschwitz - si legge - i visitatori devono tenere presente che entrano nel sito autentico dell'ex campo dove furono assassinate oltre 1 milione di persone. Rispettate la loro memoria".

Non è la prima volta che immagini del genere fanno il giro della rete tra l'indignazione generale. Nel 2017, stanco dei selfie e delle pose divertite o artistiche riprese all'interno del Memoriale della Shoah di Berlino, il giovane artista israelo-tedesco Shahak Shapira aveva dato il via al progetto 'Yolocaust': alle irrispettose foto trovate sui social, Shapira aveva abbinato la stessa immagine, ma ritoccata in modo da far apparire sullo sfondo i corpi delle vittime dell'Olocausto gettati nelle fosse comuni dei campi. Obiettivo del progetto, poi terminato una settimana più tardi, quello di far riflettere su quanto il nuovo millennio abbia portato alla banalizzazione della memoria o, anche, alla sua cancellazione.