BIRKENSTOCK VALUTA IL FUTURO DEI PIEDI SANI CON IL LANCIO DEL SECONDO EPISODIO DELLA CAMPAGNA DI CONTENUTI SPONSORIZZATA "UGLY FOR A REASON" SU NYT.COM

"Finding Our Feet", prodotto da T Brand Studio, esplora il complesso rapporto tra i nostri piedi e il corpo, e l'importanza della salute dei piedi

LINZ, Germania, 18 agosto 2022 /PRNewswire/ -- "Ugly for a Reason", il video in tre parti creato da BIRKENSTOCK per raccontare le meraviglie dei piedi umani ed educare il pubblico di tutto il mondo sull'importanza della salute dei piedi, ritorna oggi con il suo secondo episodio, "Finding Our Feet." Il secondo capitolo dà uno sguardo approfondito al futuro della salute dei piedi, attraverso la lente dell'esperienza BIRKENSTOCK in campo ortopedico. Prodotta da T Brand, il content studio di New York Time Advertising, la campagna pubblicitaria è disponibile su nytimes.com, BIRKENSTOCK.COM e su tutti gli altri canali online dell'iconico marchio e inventore del plantare.

Nella tradizione dei corsi di formazione del maestro calzolaio Konrad Birkenstock degli anni '20, "Finding Our Feet" esplora il complesso rapporto tra i nostri piedi e il corpo e il modo in cui la scelta delle calzature influisce su tutto, dalla nostra postura agli arti. L'episodio si apre con le emozionanti riprese della ballerina solista Romany Pajdak che danza sulle punte, una forma di espressione che coinvolge tutto il corpo. In quanto ballerina classica, per Romany i piedi sono il principale veicolo di espressione, e la base della sua carriera professionale, e qui porta gli spettatori nel suo percorso di ricerca e comprensione dei piedi attraverso la danza. Inoltre, nell'episodio è possibile ascoltare il parere di Samantha Tross, la prima chirurga ortopedica di colore del Regno Unito. Attingendo alla sua esperienza nella cura degli atleti e di patologie speciali, Samantha ci illumina sull'importanza della forma del piede, della posizione e sulle patologie correlate.

Oliver Reichert, CEO del gruppo BIRKENSTOCK, racconta: "Il secondo episodio di "Ugly for a Reason" parla dello scopo più elevato di BIRKENSTOCK negli ultimi due secoli e mezzo: la salute dei piedi. I piedi sono alla base di tutto il nostro corpo e ci consentono di stare in piedi, camminare e correre. Ogni giorno dipendiamo dai nostri piedi per portarci dove vogliamo andare, senza chiederci a quale stress li sottoponiamo e come mantenerli in salute. Il nostro obiettivo con questa campagna è continuare l'importante conversazione sulla salute dei piedi e sulle calzature sane, per consentire ai consumatori di fare scelte ben fondate."

Il terzo episodio ("Stepping into the Details") indagherà sul motivo per cui design funzionale, qualità e responsabilità siano importanti per la salute dei piedi. Il terzo ed ultimo episodio del documentario sarà presentato in anteprima a metà ottobre 2022.

