Birra Castello arriva all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso

Da oggi la birra ufficiale del padel e il circolo sportivo del più grande talento del tennis italiano fanno squadra per promuovere, con tornei ed eventi, momenti di socialità e condivisione durante e dopo i match

Treviso, 15 maggio - Da oggi Birra Castello, birra del Padel e partner ufficiale FITP dal 2022, collaborerà in esclusiva con l’Adriano Panatta Racquet Club in qualità di fornitore e sponsor per tornei ed eventi sportivi organizzati all’interno del circolo.

Un’occasione, quella nata dalla partnership tra il primo produttore di birra a capitale 100% italiano e il club del più grande talento italiano del tennis, che darà la possibilità di unire sport e convivialità in un contesto di primordine nel mondo dello sport italiano.

All’interno dell’Adriano Panatta Racquet Club, sarà possibile giocare nel campo da Padel intitolato a Birra Castello e per tutti coloro che parteciperanno ai tornei di padel Birra Castello tanti nuovi gadget e premi firmati dalla birra del padel.

“Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con Birra Castello. Sono convinto che questo sodalizio ci darà molte soddisfazioni. Il mondo del padel e il mondo della birra hanno – tradizionalmente – un forte legame e Birra Castello – un’eccellenza tutta Italiana – sposa perfettamente questo binomio”. Adriano Panatta, Amministratore Unico della A&P International SPA

“Adriano Panatta e il suo club rappresentano un punto di riferimento per tutti gli appassionati del tennis e del padel del Veneto centrale e dell’intero territorio italiano. – commenta Eliano Verardo, Presidente e AD del gruppo Birra Castello - Per questo abbiamo fortemente voluto questa collaborazione che ci consentirà, finalmente anche a Treviso, di supportare tornei ed eventi legati al padel, di cui siamo birra ufficiale da oltre un anno, e allo stesso tempo diventare, tra un match e l’altro, il terzo tempo