BIRRA CASTELLO PORTA IL PADEL AL BEER&FOOD ATTRACTION DI RIMINI

Da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2023 - Quartiere Fieristico di Rimini - Padiglione A5 – 163

Gli operatori del settore saranno accolti in uno stand di oltre 200 mq all’interno del quale è stato ricostruito un “mini” campo di padel Birra Castello in collaborazione con Spector Padel House

Ospite speciale nella giornata inaugurale Gustavo Spector, pioniere del padel in Italia, fondatore di Spector Padel House e già CT della Nazionale Italiana di Padel

Tutti i prodotti della storica fabbrica bellunese saranno presenti al BEER&FOOD ATTRACTION di Rimini, l'evento che ospita, da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio, la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. In uno spazio di oltre 200 mq, ideato da AP Design, e collocato nel Padiglione A5 – 163, Birra Castello s.p.a, in collaborazione con Blubai s.r.l, azienda storica di Cesenatico attiva nel campo della distribuzione indipendente, accoglie i visitatori in uno stand fatto da fusti Leo 2 in PET che racchiude al suo interno una ricostruzione in piccolo di un campo da padel che verrà animato dai Coach SPH. Per gli appassionati di questo sport, Birra Castello, partner ufficiale FITP (Federazione Italiana Tennis Padel) dal 2022, ha allestito uno spazio dove divertirsi, allenarsi e assaporare, nel terzo tempo della visita, Birra Castello. I Coach Spector Padel House animeranno lo stand per tutta la durata della fiera con skills challenge e facendo provare le nuove racchette Babolat 2023. In occasione della giornata inaugurale, sarà presente Gustavo Spector -fondatore di Spector Padel House e già CT della Nazionale Italiana Maschile di Padel – per incontrare tifosi e appassionati dentro e fuori dal campo.

Non mancherà poi un richiamo alla storia e alla tradizione della Fabbrica in Pedavena che ha da poco compiuto i suoi primi 125 anni di storia. Gli operatori potranno fare un viaggio nel tempo tra i fusti di birra, provenienti direttamente dal museo della fabbrica, che si sono succeduti dai primi anni del ‘900 fino al nuovo fusto Leo 2, innovazione tecnologica sostenibile nata e brevettata all'interno del birrificio. Nelle prime due giornate della fiera, sarà inoltre presente il mastro birraio, Nicola Gabrielli, che condurrà i visitatori alla scoperta dei sapori e degli ingredienti dei prodotti dell’azienda bellunese.

Infine, nell’ottica di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e paesaggistiche del proprio territorio, nello spazio espositivo, i visitatori potranno degustare alcune pizze dal gusto dolomitico, realizzate con prodotti tipici del bellunese in collaborazione con Molino Spadoni, Lattebusche e la Cooperativa La Fiorita, ma anche assistere, alla performance di live painting dell’artista romagnolo Yopoz che racconterà in chiave naturalistica il contesto da cui nasce Birra Dolomiti.