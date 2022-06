Birra Dolomiti con Longarone Fiere Dolomiti a Expo Dolomiti HoReCa 2022

Longarone (BL), 29 giugno 2022 - La fiera per l’ospitalità e la ristorazione in montagna, dal 10 al 12 ottobre a Longarone, rappresenta un momento di incontro fra albergatori, ristoratori, pubblici esercizi delle Dolomiti, e della montagna più in generale, con le aziende che riforniscono di beni e servizi questo importante settore. Il turismo, in continua espansione nella montagna dolomitica, necessita di un punto di incontro dove far sviluppare nuovi business per le aziende che lavorano nel mondo HoReCa. La manifestazione nasce, infatti, dall’esigenza anche di preparare un territorio ad accogliere e valorizzare le opportunità che arriveranno con le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Birra Castello con il marchio Birra Dolomiti è a fianco di Dolomiti HoReCa in questo percorso confermando la propria presenza e radicamento nel territorio. L’azienda ha un legame speciale con la montagna, infatti, Birra Dolomiti è realizzata con l’utilizzo di cereali 100% italiani e tra gli ingredienti è presente anche malto da orzo delle Dolomiti. Materia prima risultato di un progetto di filiera integrata nato nel 2006, grazie alla collaborazione con una cooperativa agricola che coltiva orzo distico da birra per la Fabbrica in Pedavena in vari comuni della provincia di Belluno alle pendici delle Dolomiti.

Birra Dolomiti ha deciso di essere a fianco di questo importante appuntamento fieristico grazie anche al supporto dell’azienda Moser, distributore ufficiale del prodotto nel bellunese. L’azienda Moser opera da sempre nella provincia di Belluno. Fondata nel 1948 a Pieve di Cadore oggi rappresenta un punto di riferimento, essendo leader nel settore della distribuzione di bevande coprendo anche parte delle province di Bolzano e Trento. L’attenzione e la sensibilità nei confronti di questi territori hanno spinto Birra Dolomiti e Moser a collaborare con Longarone Fiere con l’obiettivo di mettere in vetrina le eccellenze del territorio.

In questo contesto Longarone Fiere Dolomiti, riconosciuta quale polo fieristico della montagna, si è messa come sempre al servizio del territorio e delle realtà che vi investono. Per il Presidente Gian Angelo Bellati “l’importante visibilità che questa manifestazione fieristica può dare, unita ai grandi eventi che sempre più vedono protagonista la montagna, potrà mettere in evidenza anche le straordinarie eccellenze agroalimentari di un’area simbolo di qualità di vita, caratterizzata da un turismo esperienziale slow & green. Ancor più grazie alla sinergia con Fabbrica in Pedavena con Birra Dolomiti che sta facendo scuola in tal senso. Una partnership che saprà quindi rappresentare al meglio i meravigliosi sapori di una terra incontaminata”.

Contatti: https://www.longaronefiere.it/