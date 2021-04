Birra Peroni, Galasso: "Oggi grandi cambiamenti da nuova etichetta a modo comunicare"

"Oggi rilanciamo la gamma Peroni e annunciamo un futuro che è iniziato 175 anni fa". Lo ha sottolineato Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni nel presentare le novità che l'azienda ha messo in campo per celebrare l'importante anniversario con il lancio della nuova campagna di comunicazione, la nuova veste grafica, la blockchain applicata su tutta la sua filiera produttiva e il QR Code sulle bottiglie. “Vogliamo mettere Birra Peroni al centro di un’Italia che, mai come oggi, ha bisogno di sentirsi unita. E mai come oggi se c’è qualcosa che ci unisce, è Peroni!”.

"Il nostro è un processo di grandi cambiamenti -continua Galasso, - non solo nell’identità visiva, più contemporanea e moderna, ma anche nella maniera in cui comunichiamo con i nostri consumatori, in modo innovativo, trasparente e diretto attraverso la tecnologia blockchain per tracciare il nostro malto 100% italiano e dare valore ai 1500 agricoltori che ogni giorno in Italia lavorano per garantire la qualità dei nostri ingredienti".