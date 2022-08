Birredamanicomio.com, l’esperienza d’acquisto online dalla qualità certificata nelle birre artigianali

Milano, 8 agosto 2022. Per il quarto anno di fila, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha inserito nella classifica delle eccellenze dell’e-commerce italiano 2022/23 Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com). Specializzato nella vendita di birre artigianali è il solo store digitale che si occupa di birre presente nella categoria Enoteche Online.

Alla base della classifica ITQF vi è una meticolosa selezione, che ha coinvolto oltre 8.000 negozi digitali, da cui sono emersi i migliori 750 del panorama italiano. La valutazione è stata condotta da parte degli esperti e ha interessato 732.000 clienti, attraverso un maxi-sondaggio.

In particolare, all’interno della categoria Enoteche Online, Birredamanicomio.com è in top 15, occupando l’undicesima posizione, merito di un punteggio pari a 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09).

Ciò che rende la proposta di Birre da Manicomio così speciale è l’attenta selezione dei prodotti. Non a caso, lo store è stato premiato da migliaia di clienti, che lo hanno reso il marketplace italiano delle birre artigianali di riferimento. Una qualità che riguarda ogni aspetto dei contenuti e fornita da chi fa questo lavoro da sempre, selezionando esclusivamente birrifici artigianali che rispettano elevati standard qualitativi.

Il catalogo annovera oltre 1.000 birre artigianali, scelte tra più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo: birra blanche, birra Weiss, birre IPA, birre ambrate, biologiche, non filtrate, scure strong, stagionali, bionde strong, analcoliche, birre senza glutine e molte altre ancora.

È presente, poi, un’area riservata agli abbinamenti più allettanti tra birra e cibo, a cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e suppromozioni. Senza dimenticare la selezione di kit degustazione, soluzioni regalo (birre magnum, kit degustazione birre e buoni regalo) e simpatiche t-shirt con la mascotte dell’e-shop.

La customer experience sul portale, del resto, è concepita, in ogni dettaglio, per incontrare la soddisfazione del cliente: dall’elaborazione rapida dell’ordine in 24 ore agli imballi sicuri, dalla spedizione gratuita per importi di almeno 100 euro alla politica soddisfatti o rimborsati.

Infine, sono gli stessi clienti a confermare le prerogative uniche della proposta di Birredamanicomio.com. Gli oltre 1.370 feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate registrano l’ottimo punteggio medio di 9,8/10.

