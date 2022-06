Bisignani (First Coincidence): “MetaCoincidence, la collezione di Nft dedicata a Diletta Leotta e la competizione per incontrarla”

Sono pezzi unici creati da Simone Fugazzotto, per chi trova i più rari un evento esclusivo a Lugano e un corso su trading e Crypto

Dopo il debutto sul mercato con soluzioni innovative nel mondo del trading e il lancio, già in cantiere, del primo talent show per aspiranti traders, First Coincidence punta ancora più in alto con il progetto MetaCoincidence, che il Ceo Antonio Bisignani definisce “un ecosistema all’interno del quale si sviluppano e interagiscono, progetti e collezioni Nft’s di persone di successo”. Tutti i partecipanti avranno dei benefici, che aumenteranno attraverso il sistema delle rarità (le Coincidences) fino ad avere un contatto diretto con i personaggi e alla possibilità di vivere con loro esperienze uniche. Il personaggio scelto come protagonista per la prima linea è Diletta Leotta e la realizzazione delle ‘opere’, tutti pezzi unici - è stata affidata a Simone Fugazzotto. Ogni Nft di per sé rappresenta un investimento, poiché chi lo acquista detiene nel wallet digitale un effettivo valore artistico ed economico, scambiabile sui più importanti Market Place, ma saranno “le Coincidence” a rendere speciali gli NFT della collezione, infatti: gli utenti che avranno acquisito gli Nft piu’ rari, vivranno esperienze indimenticabili a Lugano in compagnia di Diletta Leotta e Simone Fugazzotto in due giornate organizzate dal Team First Coincidence e addirittura voleranno in elicottero a Saint Moritz per cenare insieme a Diletta, Simone e Il Ceo Antonio Bisignani.

“Gli Nft rari prodotti saranno 100 – racconta Bisignani -, i fortunati che li acquisteranno parteciperanno ad un evento esclusivo a Lugano, nuova capitale europea delle cryptovalute, nel corso del quale potranno assistere ad una conferenza e ad un corso completo su trading, crypto e NFT. Riceveranno un pass per un party esclusivo incorniciato in una location da sogno”. Il giorno successivo resteranno solo i 20 possessori degli Nft di categoria più pregiata, che potranno partecipare ad una giornata full immersion di Luxury Experiences con auto d’epoca e supercar, golf, orologeria di lusso ed alta gastronomia. E, contestualmente, riceveranno anche la versione analogica del loro Nft autografata da Diletta e Simone. Al termine della giornata, poi, i 4 possessori dei Super Rare, potranno cenare con Diletta e Simone in una delle migliori location di Saint Moritz, da raggiungere in elicottero per un’ulteriore esperienza indimenticabile.

E le sorprese di First Coincidence non finiscono qui. In autunno, infatti, si svolgerà la Coincidence Talent Week, una gara in due step: gli appassionati di trading si sfideranno online per raggiungere i primi tre posti in classifica e accedere alla finale di Lugano. Qui, nel quartier generale di Coincidence Trading Technologies e Lugano Trading Academy, nel cuore della città, i traders migliori si sfideranno per una settimana supervisionati da Bisignani e potranno vivere un’experience indimenticabile, con alloggio di lusso e l’immersione in un network di successo. Alla fine della settimana soltanto uno di loro riceverà un contratto da trader professionista, mentre gli altri – che pure potranno candidarsi per altre iniziative di First Coincidence - torneranno a casa con un premio. Cosi come i primi 10 classificati si vedranno assegnare un premio speciale, un Nft della prima collezione di First Coincidence del valore di circa mille euro.

Contatti: https://firstcoincidence.com/

https://www.instagram.com/antonio_bisignani/