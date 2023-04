Bisogna investire di più nella protezione delle foreste

Per proteggere le aree a rischio delle foreste pluviali saranno necessari almeno 130 miliardi di dollari all'anno. E’ quanto emerge da un report del Think Tank Energy Transitions Commission. Attualmente i finanziamenti per la protezione delle foreste si aggirano tra i 2 e i 3 miliardi annui. La salvaguardia di questi preziosi ecosistemi è decisiva nel limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C come stipulato negli accordi di Parigi. Inoltre le foreste pluviali sono veri e propri hotspot di una biodiversità unica al mondo.