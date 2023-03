Bitcoin all’assalto della borsa di Stoccarda

Anche se la fine della crisi dei mercati digitali sembra allontanarsi sempre di più, le imprese cripto non si scoraggiano e non smettono di proporre soluzioni innovative. L’ultima ad aggiungersi alla lista è Blocknox, operatore del comparto tra i più attivi in Germania, che ha annunciato di recente di aver ottenuto l’autorizzazione a operare presso la borsa di Stoccarda, la sesta in Europa per importanza. A disposizione dei clienti, un’ampia gamma di servizi di custodia e scambio di asset digitali.