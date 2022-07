Bitcoin e Africa, cronaca di un amore

Cresce ancora il numero di paesi africani interessati al Bitcoin come strumento per combattere la crescente inflazione. Una recente indagine effettuata da Standard Bank, importante istituto bancario sudafricano, afferma infatti che, tra luglio 2020 e giugno 2021, l’adozione delle criptovalute nel continente è aumentata del 1200%. La grande diffusione del Bitcoin e delle sue valute gemelle è indubbiamente legata agli alti tassi di inflazione che si registrano in quasi tutto il continente africano, e alla dipendenza dalle rimesse estere. L’Africa, inoltre, primeggia per cittadini privi di conto corrente, lacuna che le cripto riescono a colmare.