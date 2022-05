Bitcoin, nuovo record di scambi

Nuovo record di bitcoin inviati in un giorno: 840.000 BTC in pagamenti, il massimo dal 2011. Negli ultimi giorni gli scambi sono aumentati vertiginosamente, con una crescita rispetto ai mesi precedenti di oltre il 70 per cento. Sono i dati sui flussi di cassa della blockchain di Bitcoin, visibili da chiunque abbia un nodo. Dalla Germania arriva la dichiarazione del Ceo di Binance - la maggiore tra le piattaforme di exchange - Changpeng Zhao di trattative con il governo tedesco per diventare un provider di criptovalute regolamentato. Il tema delle regole al centro anche dell'intervento del presidente della SEC - l'ente Usa di controllo sulla Borsa - Gary Gensler: stiamo lavorando alacremente per registrare tutte le criptovalute da Initial Coin Offerings (ICO): il Bitcoin è una merce - ha aggiungo Gensler nel suo intervento al Congresso - molti altri altcoin vanno invece considerati come titoli.