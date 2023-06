Bitonto, corpo incastrato nel trattore: morto militare 56enne

Il ritrovamento nelle campagne in provincia di Bari, in contrada Torre di Regna

Questa mattina, nelle campagne di Bitonto in provincia di Bari, contrada Torre di Regna, militari della Compagnia carabinieri di Modugno, sono intervenuti a seguito della segnalazione del ritrovamento di un uomo deceduto. La vittima, 56enne, originario di Terlizzi, militare dell’Esercito Italiano in servizio ad Altamura, per cause da accertare, probabilmente ieri pomeriggio è rimasto incastrato mentre era al lavoro con il proprio trattore all’interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà. Sono in corso le attività necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.