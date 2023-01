Bitpanda Technology Solutions lancia un prodotto Investment-as-a-Service per banche, fintech e broker

VIENNA, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Bitpanda, la piattaforma leader europea per gli asset digitali, annuncia il lancio di Bitpanda Technology Solutions, l'infrastruttura investment-as-a-service più scalabile disponibile in Europa, e non solo. Già al servizio di oltre 20 milioni di clienti con la sua prima API White Label, oggi Bitpanda Technologies Solution aggiunge alla propria offerta nuove funzionalità, asset class e licenze.

La piattaforma permette ora a fintech, banche tradizionali e player online di offrire servizi di trading, investimento e custodia per azioni*, ETF*, criptovalute, metalli preziosi e materie prime*. I partner possono costruire l'esperienza d'uso, a favore dei propri clienti, usando un'infrastruttura tecnologica collaudata e con certificazione ISO 27001. Tale infrastruttura è progettata con un sistema modulare, così che i partner possano scegliere quali funzionalità integrare, inclusi i piani di risparmio, lo swap tra asset diversi, lo staking di criptovalute, le azioni frazionate e tante altre, tramite la connessione con un'API.

Già al servizio di oltre 20 milioni di persone in più di 25 paesi

Bitpanda Technology Solutions ha già attratto società fintech di primo piano come la mobile bank europea N26, l'app di gestione del denaro francese Lydia, la fintech UK Plum, la mobile bank italiana HYPE e la piattaforma italiana di open finance Fabrick, tutti partner che utilizzano le funzionalità Investment-as-a-service per rispondere alla domanda di servizi di investimento dei loro oltre 20 milioni di clienti in più di 25 paesi.

Bitpanda Technology Solutions è stato progettato per essere facilmente integrabile: i partner possono lanciare l'offerta di servizi di investimento/custodia in meno di 3 mesi, potendo così stabilire nuove fonti di ricavi minimizzando al contempo i costi operativi. Lukas Enzersdorfer-Konrad, deputy CEO di Bitpanda, guiderà il nuovo business Investment-as-a-Service prendendo la carica di CEO di Bitpanda Technology Solutions.

Eric Demuth, co-CEO e fondatore di Bitpanda, ha dichiarato:

"Bitpanda Technology Solutions è il modo più semplice per offrire la migliore esperienza d'investimento sia all'utente finale sia agli investitori istituzionali, con la semplice integrazione di un'API. Nove anni di esperienza in questo settore ci hanno permesso di sviluppare una infrastruttura collaudata e funzionante in qualsiasi condizione di mercato. Con BTS, le aziende possono aggiungere alla loro offerta un prodotto di investimento e trading in cripto, azioni o metalli preziosi, rispondendo alle necessità dei loro clienti".

Lukas Enzerdorfer-Konrad, CEO di Bitpanda Technology Solutions, ha aggiunto:"Oggi le società del comparto finanziario devono chiedersi come rispondere alla crescente domanda di soluzioni di investimento moderne. Farlo da soli vuol dire sostenere elevati costi di avviamento, per prodotti che spesso sono superati già prima del lancio. Semplicemente, se si vuole essere rapidi nel lancio sul mercato, mantenendo al contempo standard elevati a livello regolamentare, non si può agire da soli. Con Bitpanda, si possono creare nuove fonti di ricavi, fidelizzando i propri clienti, grazie a una infrastruttura totalmente personalizzabile, sicura e pienamente regolamentata".

Impegnati sul rispetto delle regole

Il Gruppo Bitpanda è registrato presso l'FMA austriaco e l'AMF francese, e presso la Czech Trade Authority come VASP. Detiene inoltre una licenza PSD2, una licenza MiFID 2 ed è diventata la prima Electronic Money Institution (EMI) in Austria, in linea con la legge europea EMD2. Inoltre, ha un processo KYC pienamente allineato alla AML5. Di recente, Bitpanda ha ottenuto la più completa licenza cripto disponibile in Germania e si è registrato come VASP in Italia, presso l'OAM, e in Spagna. Tramite Bitpanda Custody, il Gruppo offre servizi di custodia nel Regno Unito.

*Azioni, ETF e materie prime sono gli asset sottostanti i contratti offerti come Bitpanda Stocks e Bitpanda Commodities, forniti da Bitpanda Financial Services. Maggiori informazioni su http://bitpanda.com

BITPANDA

Bitpanda rende più semplice accrescere il proprio patrimonio. Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria, da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda esiste per aiutare le persone ad avere la fiducia necessaria per costruire la propria libertà finanziaria per il futuro. La piattaforma user-friendly permette sia agli investitori alle prime armi che agli esperti di investire in azioni, ETF, criptovalute, metalli preziosi e materie prime - 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con qualsiasi somma di denaro. Con più di 700 membri del team e una base utenti che cresce costantemente avvicinandosi a quota 4 milioni, l'azienda è una delle fintech europee di maggior successo.

