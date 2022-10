Black Friday 2022: i consigli per approfittare delle migliori offerte

Milano, 21 Ottobre 2022. Finalmente ci siamo: uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sta per tornare e parliamo naturalmente del Black Friday, che come da tradizione cade l’ultimo venerdì di novembre.Questa usanza, nata negli Stati Uniti, sancisce di fatto l’inizio dello shopping natalizio e ormai è diffusa anche in Italia. Sono infatti moltissimi i negozi che nel nostro Paese aderiscono all’iniziativa, anche online, offrendo delle grandi opportunità di risparmio.

Il Black Friday 2022 cade il 25 novembre ed è bene farsi trovare preparati: vediamo dunque alcuni consigli utili per approfittare delle migliori offerte.

# Iscriversi alle newsletter e consultare i volantini

Il primo consiglio è quello di iscriversi alle newsletter dei negozi di proprio interesse: MediaWorld ad esempio offre tale opportunità e vale la pena approfittarne. Così facendo infatti è possibile rimanere costantemente aggiornati sulle promozioni che vengono lanciate ma non solo. Si possono conoscere in anteprima gli sconti che saranno proposti in occasione del Black Friday, in modo da non rischiare di farseli scappare. Iscriversi alla newsletter è semplicissimo: basta andare nel portale ufficiale del negozio e cliccare sull’apposito link, dunque inserire la propria mail.

Allo stesso modo, anche consultare i volantini in prossimità del Black Friday può rivelarsi molto utile: diversi negozi infatti anticipano alcune promozioni proprio in questa modalità.

# Registrarsi allo shop online

Alcune delle migliori offerte del Black Friday si trovano online, dove la disponibilità di prodotti a magazzino è più ampia ed è più difficile che i prodotti esauriscano velocemente. Per questo motivo, conviene registrarsi allo shop online con un po’ di anticipo, in modo da non doverlo fare nel momento in cui si deve procedere con l’acquisto. Evitare qualsiasi procedura che potrebbe far perdere tempo prezioso è fondamentale, per non lasciarsi scappare nessuna occasione.

# Preparare una lista

Altrettanto utile può essere preparare in anticipo una lista di tutto quello che si desidera acquistare in occasione del Black Friday. In molti infatti rimandano proprio a tale giornata alcuni acquisti, nella speranza di poter approfittare di un prezzo ribassato e si tratta sicuramente di un’ottima idea. Avere una lista già pronta consente di non dimenticare nulla e nel contempo evitare di farsi prendere dalla foga di comperare. Può essere utile anche pensare a qualche alternativa, nel caso in cui un determinato modello non fosse disponibile.

# Le tempistiche sono tutto

È bene sapere che le tempistiche sono fondamentali quando si tratta del Black Friday, perché naturalmente le occasioni migliori sono anche quelle che esauriscono più velocemente. È vero che al giorno d’oggi il Black Friday dura spesso e volentieri più di una singola giornata e molti negozi protraggono le promozioni per tutto il weekend o addirittura una settimana (Cyber Week). È però altrettanto vero che le offerte più vantaggiose spariscono alla velocità della luce e spesso non si ha proprio il tempo di vedere un articolo sullo scaffale che è già esaurito. Conviene dunque recarsi nel punto vendita oppure collegarsi allo shop online il prima possibile, non appena scatta il Black Friday, in modo da avere maggiori chance di trovare ciò che si cerca.

