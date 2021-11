Black Friday, ManoMano analizza le tendenze e le abitudini di acquisto degli italiani

La gran parte degli Italiani (83%) pensa di fare degli acquisti approfittando degli sconti del Black Friday durante tutto il mese di novembre; tra questi, ben il 37% afferma che comprerà qualcosa con certezza. Lo rileva un sondaggio condotto da ManoMano, l’e-commerce leader europeo del fai-da-te, giardinaggio e arredo casa, in collaborazione con YouGov, in occasione del Black Friday che cade il 26 novembre quest'anno ma già da una settimana è scattato con le offerte ufficialmente che danno il via agli acquisti natalizi.

Il Black Friday vive in larga parte nel mondo degli acquisti online: i dati demografici emersi dal sondaggio di 'ManoMano' confermano infatti che le iniziative legate a questa ricorrenza riscuotono maggior successo tra le fasce più giovani della popolazione (dai 18 ai 54 anni), oltre ad essere leggermente più sfruttate dalle donne (85% vs 80% degli uomini).

Il sondaggio fornisce inoltre un interessante dato sull’adesione della popolazione italiana al Black Friday dal punto di vista geografico. Da quanto emerso, gli abitanti del Sud Italia (46%) e delle Isole (47%) hanno maggior certezza di fare degli acquisti rispetto a chi vive al Nord (30%) e al Centro (34%). Nella settimana di Black Friday 2020, invece, le tre regioni in cui è stato effettuato il maggior numero di acquisti su 'ManoMano' sono state Lombardia, Lazio e Piemonte. In queste regioni si è addirittura registrato il record di 300 acquisti al secondo, avvenuti in prevalenza nella fascia oraria 22-23.

Il successo del Black Friday è in parte anche dovuto alla sua vicinanza con il periodo delle feste natalizie: 1 italiano su 2 tra coloro che faranno acquisti durante il Black Friday, infatti, approfitta di queste offerte per acquistare i regali di Natale. Ma non solo regali: i dati ManoMano confermano che gli italiani iniziano a pensare con largo anticipo alle decorazioni natalizie per la casa e in particolare gli alberi di Natale sono al primo posto nei prodotti più venduti in ambito Giardinaggio con le promozioni di novembre.

Tra gli articoli più venduti su ManoMano.it al primo posto quest’anno troviamo i prodotti di elettronica ed elettrodomestici (63%), soprattutto per gli uomini. Al secondo posto, più desiderati dalle donne, troviamo invece articoli di abbigliamento e prodotti per la cura della persona. Al terzo posto si collocano i prodotti per la casa (36%), sintomo di un desiderio crescente degli italiani di migliorare l’ambiente che li circonda ogni giorno.

Dal sondaggio inoltre emerge anche la percezione che gli italiani hanno del Black Friday, 1 italiano su 3 dichiara di sfruttare gli sconti per comprare prodotti di cui hanno veramente bisogno, cercando comunque di non spendere delle cifre esagerate (25%). I giovani (18-34) si lasciano trasportare dalle offerte leggermente di più, acquistando anche prodotti di cui non hanno realmente bisogno (27% 18-24 vs 8% 55+), al contrario il pubblico più adulto non si lascia particolarmente influenzare dalle offerte (29% 55+ vs 18% dei 18-54).