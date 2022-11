Black Friday, per gli italiani budget cala a 251 euro

Per il Black Friday 2022 si abbassa a 251 euro il budget di spesa degli italiani, -8% rispetto allo scorso anno, e mentre due italiani su tre sono pronti a fare acquisti, oltre il 30% dei nostri connazionali avverte che le proprie spese saranno inferiori a quelle dello scorso anno. Stando all'annuale indagine a tema Black Friday del portale idealo, che l'Adnkronos è in grado di anticipare, il 65% degli acquirenti online si dice pronto ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday, un dato quasi in linea con quello registrato lo scorso anno (66%).

Ciononostante, in occasione del Black Friday del 25 novembre prossimo, oltre il 30% degli italiani ritiene che i propri acquisti saranno inferiori a quelli dello scorso anno. Si modifica, infatti, il budget medio di spesa dei consumatori: se lo scorso anno si attestava sui 272 euro, quest’anno viene decurtato dell’8% attestandosi sui 251 euro. Un dato, avvertono gli analisti di idealo, che scende ulteriormente a 193 euro tra i giovanissimi tra i 16 ed i 24 anni e che si alza fino a 278 euro nella fascia tra i 45 e i 54 anni.

I prodotti di elettronica sono tra i più attesi durante il Black Friday e rappresentano una priorità per il 61% degli intervistati. Seguono gli articoli relativi a moda e abbigliamento (43%), scarpe (41%), cosmetici e profumi (30%), libri e musica (29%), giocattoli e gaming (26%). Chi sa per certo che non farà acquisti nel corso del Black Friday è poco meno del 10% del campione intervistato: il 32% di questi è intenzionato a non spendere per limitare i propri consumi, il 31% invece eviterà di farlo perché non crede realmente si tratti di un’occasione per risparmiare ed un ulteriore 30% non sa sin da ora se avrà bisogno o meno di acquistare un prodotto o servizio.