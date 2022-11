Black Friday: Udicon, 'occhio a truffe on line e prezzi gonfiati in vetrina'

"I consumatori sono sempre più spaventati dal contesto economico e sociale che ha modificato le loro abitudini di consumo e oltre il 30% rinuncerà agli acquisti durante la settimana del Black Friday. Crolla la spesa media prevista di ogni acquirente: metà degli italiani ha già deciso che spenderà molti meno soldi dello scorso anno perché non crede che si tratti realmente di un’occasione per risparmiare". Lo afferma in una nota il Commissario Straordinario di Udicon, Martina Donini.

"Molti utenti sfrutteranno le occasioni per anticipare i regali di Natale, ma sappiamo anche che quest’anno ci saranno meno sconti, meno occasioni e meno offerte a causa dei rincari generalizzati. Per questo bisogna assolutamente tenere sotto controllo i prezzi, sia in vetrina che on-line, e procedere agli acquisti con cautela per evitare raggiri. Questo Black Friday potrebbe rivelarsi il periodo meno conveniente per acquistare", prosegue Donini.

"Consigliamo ai consumatori di dotarsi di pazienza e prestare la massima attenzione ai prezzi degli articoli messi in vendita per l’occasione. È bene accertarsi di procedere con gli acquisti in totale sicurezza", conclude Donini.