Black Station: PUMA rivela la prima esperienza nel metaverso con NFT esclusivi alla New York Fashion Week

HERZOGENAURACH, Germania, 7 settembre 2022/PRNewswire/ -- L'azienda di prodotti sportivi PUMA ha presentato la sua prima esperienza online nel metaverso, denominata Black Station, che comprende NFT esclusivi con sneaker fisiche riscattabili in edizione limitata nell'ambito del suo show "FUTROGRADE" tenutosi durante la New York Fashion Week.

La Black Station di PUMA è stata immaginata come un luogo immersivo e interattivo in cui scoprire il futuro del marchio. Come una tela in 3D vuota e in costante evoluzione, la Black Station diventerà un luogo dinamico da visitare, che collegherà i consumatori con varie attivazioni web3 nel corso del prossimo anno e non solo.

"Vent'anni fa la Black Station era la casa di PUMA che ospitava i nostri design più innovativi nel settore della moda" ha dichiarato Adam Petrick, Chief Brand Officer di PUMA. "Alla luce dei confini che stiamo ridefinendo in termini di design del prodotto e dimensione digitale, abbiamo trovato appropriato recuperare la Black Station come nuovo portale per l'esplorazione digitale nelle dimensioni della moda, delle performance sportive, dei nostri pezzi classici e dell'innovazione".

L'esperienza inizia con l'ingresso dei visitatori in uno spazio digitale iperrealistico con tre portali separati. I primi due portali, accessibili a partire dal 7 settembre, proporranno le sneaker esclusive in anteprima Nitro NFRNO e Nitro Fastroid collegate al recente mint NFT Nitropass di PUMA.

Coloro che dispongono di un mint Nitropass possono ricevere due NFT, uno legato a prodotti fisici e uno che sblocca un'esperienza personalizzata legata alla scarpa scelta. Dopo lo show Futrograde, i minter possono riscattare le loro sneaker fisiche con il rispettivo NFT associato al prodotto. Questo apre un territorio inesplorato per il marchio nello spazio web3, stabilendo il primo NFT di proprietà di PUMA che collega il design digitale con i prodotti fisici nella vita reale per i consumatori.

Per il design del prodotto digitale, PUMA ha incoraggiato i suoi designer in-house a superare i limiti creativi per comprendere quale aspetto potesse avere una sneaker digitale 3D. "Il nostro team di designer si è mosso con la massima libertà nel concepire questi modelli di calzature. Il cielo era il loro unico limite. Di conseguenza, abbiamo potuto mettere a frutto la loro creatività senza i tipici confini e limiti del nostro processo di produzione delle calzature" ha dichiarato Heiko Desens, Global Creative Director e Head of Innovation. "Ciò che è tanto impressionante quanto i progetti realizzati è il fatto che siamo stati in grado di lavorare con il team di sviluppo per dare vita a questi straordinari modelli".

Le sneaker ricontestualizzano le caratteristiche iconiche di PUMA attraverso design audaci e innovativi. Fastroid porta all'estremo il profilo tecnologico performante con volumi esagerati di schiuma Nitro in tonalità con gradienti ad alto impatto. Ispirandoci al concetto "sport is art", NFRNO appare come una collisione ibrida tra passato e futuro, recuperando modelli di archivio oscuri per arrivare a una struttura stampata composta da più parti.

Il terzo portale della Black Station fungerà da ingresso all'evento digitale della NYFW nel metaverso. I visitatori saranno immersi in uno spazio interattivo astratto con effetti di stile tipo nuvola di punti. Passeranno attraverso un adattamento digitale dell'evento, in cui potranno interagire con i pezzi della collezione.

Il metaverso della Black Station, sviluppato dalla venture company FTR, è stato costruito con Unreal Engine 5 per produrre una grafica all'avanguardia.

David Stamatis, Executive Creative Director e Partner di FTR, spiega: "Siamo impegnati a realizzare grandi idee creative attraverso esperienze immersive, tecnologia e community. Questo progetto, e il nostro partner all'interno di PUMA, ci hanno fornito i servizi di agenzia e la sicurezza per promuovere l'ignoto e testare il modo in cui questi componenti creativi possono essere riuniti per innovare nello storytelling relativo a prodotto, moda e marchio. La creazione di un'esperienza davvero "phygital" ci ha aperto gli occhi sull'immensa opportunità per i marchi del futuro".

I visitatori possono accedere all'esperienza della Black Station di PUMA visitando blackstation.puma.com. Esiste una quantità limitata di NFT e, di conseguenza, di sneaker esclusive. Visita la pagina PUMA per saperne di più sul progetto.

