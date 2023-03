Blackout a Zaporizhzhia, Aiea: "Ogni volta tiriamo i dadi, ma fortuna finirà"

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è tornato a mettere in guardia sulla situazione intorno alla centrale nucleare ucraina

La centrale nucleare di Zaporizhzhia ieri è stata di nuovo in modalità blackout a seguito degli attacchi dell'esercito di Mosca. L'elettricità in seguito è stata ripristinata. Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è tornato a mettere in guardia sulla situazione intorno alla centrale nucleare ucraina, sottolineando che è necessaria un'azione urgente per garantire la sicurezza del sito. "Ogni volta è come se tirassimo i dadi. E se permettiamo che questo continui, un giorno la nostra fortuna si esaurirà" ha detto Grossi.