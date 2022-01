Blair ora è Sir Tony

L'ex primo ministro laburista Tony Blair ha ricevuto l'onorificenza dell'ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco inglese, diventando così Sir Tony. I membri dell'ordine sono scelti personalmente dalla regina, che può indicare sino a 24 "cavalieri e dame".

Oltre a Blair, entrano nell'ordine cavalleresco la baronessa Amos e Camilla, moglie del principe Carlo. Ex ministra laburista, Amos, che già siede nella Camera dei Lord, è la prima donna nera a ricevere l'onorificenza, istituita nel 1348 come riconoscimento per importanti pubblici servizi.

La scelta di Camilla viene interpretata come un riconoscimento della Regina per il ruolo svolto dalla duchessa di Cornovaglia come membro di primo piano della famiglia reale e consorte del futuro re, nota la Bbc.