Blanco devasta palco Sanremo, Pieraccioni ironizza: "Ho una siepe da potare, vieni?"

"Senti Blanco! Ho da potare una siepe, se puoi venire domani mattina". Leonardo Pieraccioni usa l'ironia per commentare l'esibizione di Blanco che, durante la prima serata di Sanremo 2023, ha distrutto la scenografia dell'Ariston dopo i problemi tecnici avuti in cuffia. "Ti volevo chiedere se vieni a potarmi la siepe. Si è fatto male il giardiniere, vieni a potarmi qui anche con le mani”, la battuta del registra in una storia Instagram .