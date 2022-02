Blitz antidroga a Pozzuoli, sequestrata anche "droga dello stupro"

2 le persone arrestate, lo stupefacente in un casolare abbandonato

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato due persone in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato 1,3 kg tra cocaina, marijuana, hashish e la cosiddetta "droga dello stupro". I militari, avendo notato un continuo andirivieni tra la piazza di spaccio di Licola e un casolare abbandonato a Pozzuoli, hanno sottoposto a controllo un giovane mentre era a bordo della propria auto, trovandolo in possesso di diverse dosi di cocaina e 490 euro in contanti, mentre nel bagagliaio hanno trovato un proiettile calibro 9. Nel corso della successiva perquisizione del casolare sono stati poi sequestrati 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di shaboo (la cosiddetta "droga dello stupro") e 12 di marijuana nella disponibilità di un 23enne originario del Benin.