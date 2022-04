Blitz antiriciclaggio a Pescara, sequestro milionario sull'asse Italia-Croazia

Stroncato dalla Guardia di Finanza di Pescara un traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia ricavi non dichiarati per mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, operazione condotta dalla Gdf su coordinamento della Procura di Pescara e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia Ue per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. Sotto sequestro beni, denaro, rapporti bancari, partecipazioni societarie e ville lussuosissime, per un valore di oltre 16 milioni di euro.