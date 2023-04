Blitz attivisti a Roma, Sangiuliano: "Ministero si costituirà parte civile"

"Da lunedì il ministero si costituirà parte civile nei procedimenti penali che scaturiranno dagli ultimi fatti accaduti, a Firenze, a Roma o altrove" perché "l'ennesimo, gravissimo, episodio" alla Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, "è la goccia che fa traboccare il vaso. È ora di dire basta: siamo davanti ad una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c'entra assolutamente nulla con la tutela dell'ambiente", ha detto il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. "Stiamo studiando - aggiunge - una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi. Gli studiosi parlano di paesaggio antropizzato per indicare il fatto che nella nozione di paesaggio rientrano anche le creazioni artistiche prodotte in secoli di storia".