'Blitz' Fdi davanti a Palazzo Chigi, Meloni: "C'è posta per Draghi"

Blitz dei parlamentari di Fdi davanti al portone di Palazzo Chigi per chiedere “una pace fiscale reale, non possono chiedere alle aziende che stanno chiudendo i battenti per le misure decise dal governo di saldare le cartelle esattoriali”, spiega la leader Giorgia Meloni, arrivata a P. Chigi accompagnata da una busta da lettera enorme con su scritto: ‘avviso importante per il governo’.

Con lei, i parlamentari di Fdi con dei cartelli con su scritto ‘se mi chiudi non mi chiedi’. “C’è posta per Draghi - dice Meloni - è una busta simbolica, rappresenta le cartelle esattoriali che non possono essere chieste ad aziende costrette a chiudere per l’emergenza. Come si fa a chiedere agli italiani di pagarle mentre migliaia di aziende chiudono i battenti? Se mi chiudi non mi chiedi, appunto...”.