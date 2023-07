BlizzCon, la convention di Overwatch e Warcraft torna dopo 4 anni

La location è Anaheim, in California, con la prima tornata di biglietti in vendita l'8 luglio

La BlizzCon, la convention globale di due giorni dedicata ai videogiochi di Blizzard Entertainment, torna dopo quattro anni d'assenza il 3 e il 4 novembre ad Anaheim, in California, con la prima tornata di biglietti in vendita l'8 luglio. Quest'anno la BlizzCon sarà vome sempre dedicata ai giochi di punta del publisher: Warcraft, Diablo e Overwatch, con installazioni, opere d'arte e spazi dove incontrare amici e scoprire cosa ha in serbo il futuro per i titoli. In più, chi desidera assistere alla BlizzCon 2023 online potrà farlo gratuitamente grazie alla copertura streaming in diretta di tutti gli eventi sul palco.

"Siamo entusiasti di poter nuovamente accogliere tutti ad Anaheim per la BlizzCon 2023”, afferma April McKee, Produttrice esecutiva della BlizzCon. "Quest'anno ci siamo concentrati ulteriormente sul fornire alla community un'esperienza straordinaria, sia in presenza che virtuale, proponendo attività accattivanti e immersive in tutto lo Anaheim Convention Center e fornendo dirette streaming gratuite di tutti i contenuti sul palco dell'evento per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo preparato tantissime cose emozionanti e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti là!". I biglietti partono da 299 dollari.