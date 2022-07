Blocco Kaliningrad, Mosca: "Russia si prepara a scenario peggiore"

''Confidiamo nel buon senso per risolvere la situazione'' riguardo al ''blocco di Kaliningrad'' attuato dalla Lituania in base alle sanzioni contro Mosca, ma la Russia si sta ''preparando anche allo scenario peggiore''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov nel corso della sua conferenza stampa quotidiana. ''Si spera per il meglio, ma si prendono in considerazione vari scenari, tra cui il peggiore'', ha detto Peskov citato dall'agenzia di stampa Interfax.

Intanto, ha aggiunto Peskov, il presidente russo Vladimir Putin non si congratulerà con l'omologo americano Joe Biden in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza degli Stati Uniti. E questo a causa delle azioni ''ostili'' di Washington nei confronti di Mosca. "Le congratulazioni quest'anno difficilmente possono essere considerate appropriate", ha detto Peskov, citando come ''motivazione le politiche ostili degli Stati Uniti".