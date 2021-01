Blocco licenziamenti, come cambierà

(Adnkronos)

Blocco dei licenziamenti, ecco come potrà diventare in futuro. ''Dovremo fare una proroga generale e quella successiva sarà limitata ai settori più in difficoltà e che hanno registrato delle perdite'' afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo a 'Di martedì' su La7, parlando delle misure che saranno contenute nel prossimo decreto legge ristori. ''Dovremo dare della cassa integrazione aggiuntiva e prorogare il blocco dei licenziamenti in maniera selettiva" "Una prima tranche sarà per tutti e poi per settori in difficoltà''.

''Continueremo con il blocco dei licenziamenti un po' più di quello che c'è adesso'', afferma Gualtieri. ''Naturalmente dobbiamo confrontarci con le parti sociali e auspichiamo di farlo rapidamente, e naturalmente la crisi non ha aiutato. Ma come ha detto il presidente del Consiglio il governo è in carica per gli affari correnti, quindi proseguiamo con il lavoro sul decreto ristori'' conclude.