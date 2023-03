Blue economy, Acampora (Assonautica): "Transizione coinvolga davvero tutti"

“L'Economia del Mare può e deve guidare il processo di transizione sostenibile, sociale e digitale del nostro Paese. È una sfida che coinvolge tutti, con responsabilità che vanno assunte prima di tutto dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali, nell’accompagnare le imprese in questo processo di transizione verso un’economia sostenibile ed inclusiva". A dirlo è il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, intervenuto in diretta radiofonica su Rai Radio1.

"Abbiamo obiettivi chiari - dice - che stiamo perseguendo con profonda convinzione, come avviare un processo di decarbonizzazione coinvolgono tutti i settori dell’Economia del Mare, in particolare quelli della logistica e dei trasporti, dello shipping e della portualità, della nautica e della pesca, al net zero entro il 2050. Molti armatori stanno invertendo la rotta del settore dell’armamento e della nautica, iniziando ad investire in progetti di sviluppo che utilizzino biometano, ammoniaca, Lng, elettrico e altre fonti alternative".

"Ma è necessario - afferma Acampora - che le istituzioni accompagnino le imprese anche con sostegni economici. Non dimentichiamo che le risorse del Pnrr e della programmazione europea sono opportunità che dobbiamo cogliere, la transizione energetica può offrire opportunità di innovazione, crescita e sviluppo per tutte le filiere legate alla sostenibilità. Certamente il Pnrr darà un contributo importante nella elettrificazione di porti e banchine, ma si può fare di più trasformando i porti, che sono strettamente connessi con la vita delle città italiane, in veri e propri hub energetici".