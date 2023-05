BLUETTI Shine With Africa, l’evento di beneficienza organizzato con YABATECH

Milano, 29/05/2023. BLUETTI e l'Università YABATECH hanno organizzato insieme l'evento di beneficenza “Lighting an African Family”, donando sistemi di alimentazione domestica come soluzioni energetiche per sostenere lo sviluppo sostenibile in Africa.

Power In Promotion – Il solare come soluzione

L'insufficiente fornitura di energia elettrica è sempre stato un problema difficile da risolvere per i Paesi africani. Tuttavia, con il progressivo sviluppo delle tecnologie per la produzione di energia solare, alcuni Paesi hanno introdotto apparecchiature per la generazione della stessa e hanno iniziato a utilizzarla. L’energia solare, infatti, è affidabile e sostenibile e non è soggetta a crisi energetiche o all’instabilità del mercato dei combustibili.

La Nigeria è un Paese con abbondanti risorse solari, ma è stata colpita da furti di elettricità e da interruzioni di corrente che hanno spesso trascinato la popolazione nell'oscurità e ne hanno ostacolato la prosperità economica. Quindi, lo sviluppo della produzione di energia solare è un obiettivo prioritario per la Nigeria.

Eppure BLUETTI, leader nel settore dell’accumulo di energia pulita, offre delle soluzioni anche in tal senso e l'evento di welfare pubblico LAAF con l'Università YABATECH del 20 maggio è solo l'inizio. Infatti, per migliorare la consapevolezza e la comprensione di uno stile di vita sostenibile, BLUETTI continuerà a diffondere l'energia solare in Africa e ad aiutare le popolazioni locali a contrastare i blackout con soluzioni all’avanguardia.

BLUETTI: Walk the talk – Dalle parole ai fatti

In qualità di produttore leader, nel 2021 BLUETTI ha fornito gratuitamente a oltre 2000 famiglie keniote dispositivi solari e batterie di base con l'obiettivo di offrire soluzioni di accumulo di energia a tutti i nuclei familiari.

Inoltre, l'idea di creare un mondo migliore grazie all'innovazione consente a BLUETTI di continuare a puntare sulla ricerca e di ottenere oltre 200 brevetti. BLUETTI ha anche esteso il proprio raggio d'azione a più di 100 Paesi e ha creato più di 25 filiali a livello globale, guadagnando la fiducia di milioni di clienti e realizzando così la missione di fornire energia pulita e indipendente a tutti gli esseri umani.

Illuminare l'Africa dal tramonto all'alba

Partendo dai vantaggi, dai metodi di utilizzo, dagli scenari relativi e dai casi globali dei sistemi di accumulo di energia, lo staff BLUETTI aiuta i cittadini locali a testare le centrali elettriche BLUETTI AC200Max+, EB70, EB55 e EB3A, le quali possono soddisfare diverse esigenze di energia, sia all'interno che all'esterno.

Tutte le centrali BLUETTI sono dotate di batterie ecologiche LiFePO4 per un funzionamento più sicuro e una maggiore durata. Inoltre, possono essere facilmente combinate con pannelli solari per ottenere energia solare gratuita e un'alimentazione stabile e continua.

L'evento ha riscosso un grande successo ed è stato molto apprezzato dai partecipanti. L'iniziativa di BLUETTI di donare sistemi solari domestici E/P alle scuole locali ha ottenuto un grande sostegno da parte della popolazione locale poiché ha permesso di affrontare in modo efficiente le interruzioni di corrente.

BLUETTI: la soluzione per il futuro

BLUETTI continuerà a concentrarsi sul mercato dell'energia solare off-grid in Africa e porterà avanti le attività LAAF per fornire ai residenti locali soluzioni di accumulo di energia di qualità superiore e ad alta efficienza, aiutando ad aumentare la capacità di alimentazione autonoma di famiglie e imprese e contribuendo così allo sviluppo sostenibile locale.

Contatti: https://it.bluettipower.eu/