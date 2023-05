BMW iX1 2023: il SUV con l’anima elettrica

BMW iX1 non si differenzia molto dalla versione endotermica che l’ha preceduta, se non per dei dettagli che del resto sono comuni alle vetture elettriche, come la griglia frontale chiusa, la lettera “i” sulla parte destra, il design dei cerchi, ma soprattutto il logo della Casa tedesca racchiuso in una cornice blu.

Tutto cambia all’interno del cofano, perché la BMW iX1 è la prima vettura elettrica a trazione integrale introdotta nel segmento delle compatte premium, con il motore composto da due unità elettriche posizionate sull’asse anteriore e posteriore, che vanno a sviluppare una potenza massima combinata di 313 CV, con una coppia di 494 Nm.

BMW iX1: prestazioni, autonomia e dimensioni

Valori questi che spingono la vettura ad una velocità massima, autolimitata, di 180 km/h con uno scatto nel classico 0-100 km/h in 5.6 secondi.

La batteria di supporto alle due unità elettriche, è da 64 kWh ed è posizionata nel sottoscocca: l'autonomia arriva fino ai 440 km nel ciclo WLTP.

Volendo caricarla al massimo, utilizzando una wallbox a 11 kW, sono necessarie circa sei ore, che si riducono a 1,30 ore se si utilizza la ricarica super veloce, mentre nel caso di una presa domestica, per una ricarica completa occorrono 30 ore.

La vettura ha dimensioni compatte, ha una lunghezza di 4,50 metri, una larghezza di 1,84 metri ed è leggermente più bassa della “sorella” termica, la sua altezza è di 1,62 metri. Il passo è di 2,69 metri.

La capienza del bagagliaio, da 490 litri a 1.495 litri con gli schienali sdoppiati 40:20:40, è leggermente ridotta rispetto al modello termico per via della batteria.

Nell’abitacolo solo un occhio attento ai particolari, riesce a capire di essere sulla variante elettrica ed in aiuto soccorre il logo sul volante con un contorno blu.

L’attenzione viene catturata dal BMW Curved Display a sviluppo orizzontale, che racchiude il display della strumentazione da 10,25 pollici e lo schermo dell’infotainment da 10,7 pollici.

La BMW iX1 è in arrivo presso le concessionarie ufficiali BMW.