BMW lancia il pacchetto per la manutenzione dell’auto elettrica

Milano, 10 Dicembre 2021. BMW Italia ha lanciato un nuovo pacchetto che consente di ottenere prezzi particolarmente vantaggiosi per effettuare la manutenzione della propria auto elettrica presso un centro autorizzato. Una grande opportunità, della quale possono approfittare tutti i possessori di un veicolo BMW e coloro che ne acquisteranno uno nuovo. BMW Service Inclusive Mobility è attivabile presso i centri BMW Service fino al 31 dicembre 2021, il pacchetto si paga una sola volta e ha una durata di 4 anni e chilometri illimitati.

Veicoli elettrici: l’importanza della manutenzione

Le auto elettriche possono necessitare di una manutenzione molto meno complessa rispetto ai veicoli di vecchia generazione. Ciò tuttavia non significa che si possa trascurare completamente tale aspetto, in quanto qualsiasi auto necessita di interventi mirati di manutenzione per riuscire a garantire il massimo delle performance con il passare del tempo. È altresì importante però rivolgersi ad un centro che sia specializzato e competente, onde evitare disguidi tecnici dovuti all’impiego di attrezzatura scorretta e non certificata.

Coloro che possiedono un’auto elettrica BMW dunque dovrebbero sempre fare riferimento ad un centro service, perché è l’unico in grado di garantire la massima serietà e professionalità avendo a disposizione il know how per gestire il veicolo nel migliore dei modi.

BMW: un marchio sempre attento al servizio Clienti

BMW si è sempre distinto per la sua grande attenzione nei confronti della clientela. I centri BMW Service costituiscono la rete ufficiale del gruppo e chiunque possiede un veicolo BMW lo sa perfettamente: sono anche un vero e proprio punto di riferimento all’avanguardia, in grado di risolvere qualsiasi problematica ed offrire un servizio di manutenzione ed una Customer experience di alto livello. Per questo conviene sempre rivolgersi ad un Centro Service BMW:soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici di ultima generazione.

BMW Service Inclusive Mobility: il pacchetto dedicato alla manutenzione per i veicoli elettrici

BMW Service Inclusive Mobility è il programma di manutenzione per vetture elettriche BMW: un pacchetto che si può attivare solo presso i centri Service e/o in concomitanza o quasi all’acquisto di una nuova auto di ultima generazione. Lo si paga una sola volta, ha una durata di 4 anni con chilometri illimitati e se lo si attiva entro il 31 dicembre 2021 si può approfittare di prezzo vantaggioso!

Il BMW Service Inclusive Mobility comprende diversi servizi:

• Controllo generale del veicolo;

• Sostituzione del microfiltro;

• Sostituzione del liquido del circuito freni.

Aderendo al BMW Service Inclusive Mobility inoltre è possibile avere gratuitamente il servizio di Pick Up & Delivery: per tutti gli interventi che sono inclusi nel programma è dunque previsto il ritiro e la riconsegna della vettura direttamente a domicilio o all’indirizzo che il Cliente vorrà indicare.

BMW Service propone un servizio progettato ad hoc per consentire a chi possiede o acquista una nuova vettura elettrica di usufruire di un pacchetto completo per ottenere la migliore assistenza possibile.

