BMW presenta un'offensiva 2022 ricca di nuovi prodotti dotati di tecnologia innovativa

Il Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, ha presentato nella nuova House of BMW di Milano i programmi futuri della casa di Monaco facendo anche un bilancio finale dell'anno appena trascorso. Le novità del 2022 iniziano subito con una importante spinta grazie all'arrivo sul mercato italiano nuova BMW Serie 2 Active Tourer una proposta particolarmente attraente per i consumatori più attivi e amanti del mondo del lifestyle. Il lancio è imminente ed è previsto per il 26 febbraio, le motorizzazioni saranno sia a combustione che con sistemi a propulsione elettrificati. A Luglio è previsto l'arrivo della versione ibrida plug-in mentre la versione a benzina sarà dotata del Mild Hybrid 48V con motore elettrico integrato con un motore a combustione che eroga un boost di potenza di 19 CV.

" Grazie alla costante crescita della nostra gamma di prodotti elettrificati, ci poniamo target di vendita ambiziosi nel 2022, puntiamo a raddoppiare le vendite dello scorso anno sia a livello globale che in Italia" afferma Di Silvestre. Questa importante crescita verrà fatta grazie all'ingresso di nuovi ulteriori modelli come la BMW XM, che rappresenterà un’espressione del futuro del brand e sarà l’auto della gamma M più potente mai prodotta in serie con ben 750CV, la BMW i4 (in uscita tra poche settimane) e le versioni completamente elettriche della BMW Serie 7 e della BMW X1.

BMW sta lavorando anche ad un approccio unico sul mercato in tema di tecnologia sonora che si può vivere all'interno della vettura grazie al sistema IconicSounds Electric che introdurrà nuove e ricche colonne sonore nella linea dei nuovi modelli BMW. Colonne sonore nate da una collaborazione tra il BMW Group e il compositore anche cinematografico Hans Zimmer.

Parlando di numeri BMW Group ha registrato una solida crescita delle vendite su base annua dell'8,4% lo scorso anno, con un totale di 2.521.525 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce consegnati ai clienti in tutto il mondo. Le vendite di BMW hanno raggiunto il nuovo massimo storico di 2.213.795 unità (+9,1%) conquistando la leadership nel segmento premium globale. Inoltre sono raddoppiate le vendite di veicoli completamente elettrici nel 2021 raggiungendo le 103.855 unità (+133,2%). Il marchio MINI ha consegnato ben 302.144 veicoli l'anno scorso, il 3,3% in più rispetto al 2020 mentre sono 194.261 le unità (+14,8%) consegnate ai clienti nel 2021 per la divisione BMW Motorrad.

Per quanto riguarda l’Italia BMW Italia ha confermato la leadership del Gruppo nel segmento Premium con 69.598 unità dei marchi BMW e MINI e con 10.390 unità elettrificate che segnano una crescita del 95%. La divisione invece BMW Motorrad si attesta a 16.006 unità consegnate (+18,5% vs 2020) facendo registrare il miglior risultato di sempre in Italia.

" Dal punto di vista numerico, nel nostro Paese ci attendiamo una crescita a livello di Gruppo nel 2022 che gli inglesi definirebbero “high single digit or low double digit” a seconda dell’evoluzione del mercato e degli elementi esogeni che lo possono influenzare" conclude Di Silvestre