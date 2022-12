Bmw pronta allo sbarco nel Web3

Sulle orme di quanto fatto dalla concorrenza, Bmw, leader globale del settore automobilistico, ha recentemente annunciato di aver siglato una partnership con Binance, il più importante exchange cripto, per lo sbarco nel Web3. Grazie alle consulenze e ai servizi offerti da Coinweb, il colosso bavarese ha progettato lo sviluppo di un programma di fedeltà per i clienti più affezionati. Il servizio sarà presto lanciato in Thailandia, con la previsione di una rapida espansione sui mercati di Europa e Nord America.