BMW R 1250 GS Ultimate Edition: una versione speciale da 2.100 esemplari

BMW R 1250 GS Ultimate Edition è una serie speciale che sarà prodotta in soli 2.100 esemplari in tutto il mondo.

Un’estetica moderna per un look grintoso, la nuova BMW R 1250 GS Ultimate Edition rende omaggio a oltre 40 anni di storia della GS.

Nasce sulla base della Triple Black ma ne aggiunge particolari e dettagli unici, diversi i pacchetti inclusi nella sua configurazione:

● pacchetti estetici Shandow I/II: presenti diversi componenti ricavati dal pieno e rifiniti con trattamenti superficiali

● pacchetto Dynamic: comprende il Dynamic ESA (acronimo di Electronic Suspension Adjustement), la modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito

● pacchetto Comfort: include la Keylsee Ride, le manopole riscaldabili, l’impianto di scarico cromato

● pacchetto luci: massima visibilità, sia attiva che passiva.

BMW R 1250 GS Ultimate Edition: dotazione full

Nel suo ricco equipaggiamento di serie, sono inclusi diversi accessori e optional estetici funzionali dedicati che includono:

● parabrezza brunito: ha le stesse dimensioni del parabrezza di serie e rivestimento antigraffio su entrambi i lati

● barre di protezione motore: sono total black e proteggono efficacemente il motore dal pietrisco e da danni derivanti da scivolate

● cerchi a raggi neri incrociati: compatibili con l’uso fuoristradistico, hanno un look perfetto per il fuoristrada

● fari a led supplementare: maggiore visibilità e sicurezza

● terminale di scarico Akrapovic: è completamente in titanio con fondello in carbonio omologato con db-killer.

Diversi i badge specifici dedicati, il Kit Ultimate offre finiture di classe e non replicabili su altri modelli. A richiesta la Ultimate può essere equipaggiata con supporti borse per valigie, anche in alluminio, quest’ultime non comprese nella dotazione di serie.