Bnl, "via libera" dalla Commissione garanzia allo sciopero del 24 gennaio

"L'astensione è legittimamente proclamata", viene scritto in una nota urgente, inviata ai sindacati, in seguito alla segnalazione dei giorni scorsi da parte dell'istituto di credito

Via libera, da parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, allo sciopero del 24 gennaio in Bnl Bnp Paribas indetto dai sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. "L’astensione collettiva è legittimamente proclamata" scrivono dalla commissione in una comunicazione urgente inviata ai sindacati in risposta a una segnalazione del 12 gennaio inviata dall'istituto di credito.

"Con riferimento alla segnalazione Bnl" sullo "sciopero del 24 gennaio 2022" con la quale è stata "richiesta una valutazione sulla legittimità, senza entrare nel merito della questione relativa alla durata dalla procedura di raffreddamento parte da Bnl per il progetto di 'Esternalizzazione mediante cessione dei rami d’azienda del Back Office' (la cui ricostruzione appare in ogni caso corretta), si ritiene che, attesa la presenza di altri punti di doglianza all’interno della vertenza sindacale aperta (per i quali non è stato raggiunto alcun accordo), l’astensione collettiva, indetta per il 24 gennaio 2022, sia legittimamente proclamata".