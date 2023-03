BNP Paribas denunciata per i fondi ai combustibili fossili

Tre organizzazioni che si occupano di clima, “Oxfam”, “Friends of the Earth” e “Notre Affaire à Tous” hanno deciso di denunciare BNP Paribas, la più grande banca dell'eurozona, sostenendo che i suoi prestiti alle major del petrolio e del gas violano un dovere giuridicamente vincolante: garantire che le sue attività non danneggino l'ambiente. Lo hanno dichiarato le organizzazioni in una dichiarazione stampa congiunta, in cui si spiega come la denuncia ha il fine di obbligare la il gruppo bancario francese ad abbandonare il finanziamento dei combustibili fossili.