Bobby Solo ritorna con ”All In Better Times”, il nuovo brano in tutte le radio e piattaforme online

Il nuovo singolo di Bobby Solo, arrangiato per lui dal musicista e autore Carlo Zannetti, ha sonorità rock, è molto orecchiabile e sarà disponibile su tutte le radio e piattaforme di streaming a partire da venerdì 11 febbraio

Milano, 8 Febbraio 2022. Si chiama “All In Better Times" il nuovo singolo di Bobby Solo, che sigla il ritorno di un artista senza tempo. Denominato l’ “Elvis italiano” Bobby Solo è un interprete di fama internazionale, oltre che cantautore, chitarrista, bassista, e vincitore di ben due Festival di Sanremo.

“All In Better Times" è un brano rock, con un testo poetico descrittivo e un ritornello che quasi ti costringe a canticchiarlo, tanto è coinvolgente.

Un brano dalle sonorità rock, molto orecchiabile, che ci riporta agli anni '70, scritto da Korgy, compositore triestino con cui hanno collaborato, nel corso della sua lunga carriera, artisti del calibro di John Hackett, fratello di Steve dei Genesis e David Jackson dei Van Der Graaf Generator, oltre a tanti altri.

Soprattutto il brano contiene un messaggio di positività, che oggi come oggi risulta rassicurante, oltre che essere uno dei migliori auguri per tutti noi: "Presto, ricominceremo tutto in tempi migliori".

Bobby Solo con questo nuovo brano torna a cantare in inglese, proprio come quando da giovanissimo con la sua chitarra girava in lungo e in largo per gli U.S.A, ascoltando i grandi maestri del rock 'n' roll e del blues per scoprire i loro segreti, come Elvis Presley, Johnny Cash e John Lee Hooker.

Il pezzo è stato arrangiato per lui dal noto chitarrista ed autore di origine emiliana, Carlo Zannetti (www.carlozannetti.it), che in questa occasione si è avvalso della preziosa collaborazione di Simone Spangaro, validissimo polistrumentista e arrangiatore friulano.

A suonare per lui la "Mr. Ford's Band" che sfodera come "special guest" proprio il factotum della canzone, il chitarrista Carlo Zannetti, che proprio in questi giorni si appresta a festeggiare i 40 anni di onorata attività professionale, trascorsi come autore e musicista turnista.

La voce di Bobby Solo avvolge gli ascoltatori con il suo famoso tono baritonale e quelle sfumature così passionali che lo contraddistinguono da sempre, e che lo hanno reso unico fin dai tempi di uno dei suoi tanti capolavori: ”Una Lacrima Sul Viso”, un disco da dodici milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Da non perdere il videoclip della canzone che ha come regista Marco Fabbro, e che ci regala tra mille immagini anche alcune belle riprese di Bobby Solo con Carlo Zannetti impegnati nei lavori in studio di registrazione.

"All In Better Times" sarà diffusa in tutte le radio e piattaforme di streaming musicali a partire da venerdì 11 febbraio prossimo, ed è prodotto dalla storica etichetta discografica "Videoradio e Videoradio Channel".

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl