Bobo Tv a teatro: show con Vieri, Adani, Cassano e Ventola

La Bobo Tv di Christian Vieri arriva a teatro con Bobo Tv Show. L'ex centravanti è da tempo una 'star' su Twitch con il suo nuovo canale con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, amici nonché ospiti fissi del format.

Ora Bobo Tv Show approda a teatro per dare l’opportunità al suo pubblico di interagire con gli sportivi e con i loro ospiti dal vivo. I quattro ex giocatori parleranno di calcio e non solo, ricordando i grandi campioni e aneddoti che appassionano milioni di italiani.

"Sono molto contento di poter incontrare finalmente di persona i nostri fan. A quasi due anni dalla nascita della Bobo TV, il nostro pubblico, che continua a seguirci e a crescere di puntata in puntata, ci da conferma che il format piace e che funziona. E ora, sicuri del loro affetto, siamo pronti ad una nuova sfida: il palco di un teatro", ha dichiarato Christian Vieri.

Appuntamento quindi il 10 giugno a Viareggio al Teatro Jenco, il 16 giugno a Civitanova Marche al Teatro Rossini e il 1 luglio a Jesolo presso il Teatro Vivaldi.