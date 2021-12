Bocce, serata d'eccellenza a Fano per Premio 'Mb Fib Award'

Si è svolto sabato sera, alla presenza delle autorità sportive e istituzionali, il prestigioso premio “Mb Fib Award”, l’Oscar delle bocce, giunto alla quarantesima edizione. La serata di gala ha avuto luogo a Fano, più esattamente al “Teatro della Fortuna”, riscuotendo come sempre notevole successo. Il premio è stato consegnato ai campioni delle tre specialità, ai giornalisti, a tutti i dirigenti societari, agli arbitri, agli sponsor, protagonisti dell’ultima stagione sportiva, e ai tecnici che si sono impegnati nella valorizzazione e promozione della disciplina boccistica sul territorio. Condotta dal giornalista ed ex presidente della Ragione Lazio, Piero Marrazzo, la serata è stata inoltre caratterizzata da una serie di esibizioni particolarmente suggestive e apprezzate da tutti i partecipanti.

Come quella dell’orchestra sinfonica G. Rossini che ha eseguito il brano di apertura “Il barbiere di Siviglia” e, con effetto sopresa, la performance artistica di Sand Art, a cura di Ermelinda Coccia: sul video è stato proiettato il disegno di sabbia che rappresenta la Dea della Fortuna con in mano una boccia. Tra questi, il vice presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Roberto Novelli e il Consigliere Amministrazione Sport e Salute, Simona Cassarà, la quale ha confermato che “la settimana prossima si chiuderà il capitolo della contribuzione”. Erano inoltre presenti anche Massimo Seri, sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, Assessore Regione Marchr, Cristian Fanesi, vice sindaco di Fano, Barbara Brunori, Assessore allo Sport di Fano e Fabio Luna, presidente Coni Marche. A consegnare i premi molti nomi dello spettacolo: Enrico Lo Verso, Francesca Valtorta e Stefano De Sando, che si è esibito dal vivo al centro del palco dopo il video omaggio a Gigi Proietti e Monica Vitti.

Il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, ha infine assicurato che il mondo delle bocce, in Italia, è in continua crescita e troverà sempre più spazio nelle scuole e nelle istituzioni interessate: “Gran parte del merito va al Consiglio Federale che, dopo aver emanato le linee guida sullo sport delle bocce in sicurezza, con grande coraggio e lungimiranza, dal gennaio 2021 ha programmato una ripartenza graduale, grazie alla quale, nella seconda parte dell’anno, siamo tornati quasi alla normalità. Abbiamo un grande futuro se saremo tutti più uniti e crederemo nelle enormi potenzialità della federazione”. I premiati: Alessio Cocciolo (Atleta Senior maschile 2021), Francesca Carlini (Atleta Senior Femminile 2021), Angelo Cifiello (Atleta disabile 2021), Bocciofila Possaccio (società 2021), Bruno Casarini (dirigente 2021), Armando Diego (arbitro 2021), Angelo Gandolfi (sponsor Errea), Gianluca Moresco (giornalista 2021), Vincenzo Castignani (tecnico 2021), Nicola