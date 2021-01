Boccia: "Sì a dialogo con Renzi ma niente ricatti"

"Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Io penso che siccome il Parlamento è una casa di vetro, sia giusto confrontarsi in maniera trasparente in Parlamento. Non abbiamo ritirato noi le ministre, tra l'altro in un momento drammatico. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento: il problema di fondo è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile". Così a SkyTg24 Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali ed esponente Pd, parlando della crisi di governo.