"Bodybuilding allunga vita", nuovo libro Spattini presentato in Campidoglio

Come coniugare salute, benessere e armonia estetica nel complesso scenario sanitario post pandemico, e fino a che punto possiamo ritenere utile e attuale, sul fronte del benessere e della longevità fisica, la lezione del culturismo tradizionale? Il dottor Massimo Spattini insieme al suo coautore, il wellness consultant Riccardo Gaspari, ha presentato a Roma il suo ultimo libro 'Bodybuilding. Allenamento ed Esercizi' edito da Lswr. L’evento si è svolto nella sala 'Laudato Sì' del Palazzo Senatorio in Campidoglio, centro politico della Capitale, in collaborazione con l’assessorato allo Sport, ai Grandi Eventi, al Turismo e alla Moda del Comune di Roma.

Dopo una breve introduzione affidata a Valerio Merola, celebre personaggio televisivo, entertainer e amico personale di Massimo Spattini, alcune personalità del mondo scientifico e sportivo come il professor Adolfo Panfili, specialista in Ortopedia e Omeopatia, l’andrologo Andrea Militello, la dietologa Valeria Galfano, lo psicologo e sociologo Marco Tullio Cau e il preparatore atletico e posturologo prof. Ciro di Cristino hanno animato la conferenza di presentazione del nuovo libro del medico sportivo e docente di Scienza dell’Alimentazione Massimo Spattini, ambasciatore del Bodybuilding negli anni Ottanta in qualità di riverito campione nel circuito Ifbb.

A confermare il contributo del volume, l’autore ha sottolineato il nesso fra salute, medicina funzionale, dieta e allenamento con i pesi, chiarendo che questo libro serve anche a sfatare diversi miti e pregiudizi sul bodybuilding che invece di comprometterla, allunga la vita: “Ancora oggi - spiega Spattini - secondo l’opinione comune il culturismo sarebbe prerogativa solo degli atleti che lo praticano a livello agonistico mentre è mio obbiettivo dimostrare come l’allenamento con i pesi sia un elisir di lunga vita anche per chi è non più giovane e desideri mantenersi in forma. In quest’opera che qualcuno per la sua intrinseca completezza ha già definito ‘la Bibbia del bodybuilding’ e che sarà presto tradotta anche in lingua inglese, sono approfonditi temi cruciali come il recupero durante gli esercizi, la centralità del sonno, la preparazione posturale e l’importanza dell’allenamento per le donne".

Con questo libro, sottolinea ancora, "che trasforma la mia primigenia passione in un impegno di divulgazione scientifica intendo fornire ai miei lettori un utile strumento di consulenza e di consapevolezza circa i benefici dell’allenamento in palestra: non tutti sanno che proprio grazie alla cultura fisica possiamo prevenire malattie letali come l’osteoporosi e la sarcopenia, e con quest’opera auspico che finalmente il grande pubblico inizi a guardare alle palestre con serenità e con un occhio un po' più saggio e meno critico”.

“Massimo Spattini - afferma Adolfo Panfili, moderatore della conferenza - è figlio di un artista e questo è evidente nella qualità e nello spessore estetico del suo lavoro di ‘ricercatore di armonia’: Massimo ha sempre forgiato corpi, oltre che di gente comune, anche di personaggi molto famosi, è un grande giornalista e divulgatore ed è soprattutto il demiurgo della cultura fisica italiana. Infatti, se fosse nato in America oggi sarebbe considerato alla stessa stregua di Arnold Schwarzenegger. Questo libro, concepito come una Guida esaustiva e corale perché scritto in condivisione dalle più brillanti menti del fitness, è un’opera pregevole sia a livello scientifico sia per il messaggio che trasmette a un pubblico trasversale ed eterogeneo. Sono persuaso che questo testo diventerà presto una pietra miliare per tutti coloro che da profani si avvicinano al mondo del ferro e dell’allenamento con i pesi”. Attualmente il libro ha già quasi registrato il sold out su Amazon.