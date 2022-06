BoE: attenti agli impatti delle valute digitali

Le valute digitali potrebbero avere un impatto sui bilanci delle banche centrali. Il parere è stato espresso dal direttore esecutivo per i mercati della Banca d'Inghilterra, Andrew Hauser, in un recente intervento alla Federal Reserve di New York. "L'eventuale progettazione di qualsiasi valuta digitale sistemica (CBDC)" - ha spiegato - influenzerà il bilancio delle banche centrali, che dovrebbero iniziare a prepararsi per le possibili implicazioni. Hauser ha inoltre dichiarato che le valute digitali, in generale, potrebbero influenzare il rapporto tra banche centrali e banche commerciali. Sulla scia del crollo della stablecoin Terra, ha poi fatto riferimento alla necessità di regolamentazione del sistema per evitare ulteriori disastri.