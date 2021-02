Boeing, multa da 6,6 milioni di dollari per carenze sicurezza

Boeing multata per 6,6 milioni di dollari dall'Autorità sulla Aviazione Usa, la Federal Aviation Administration, per carenze in materia di sicurezza. In particolare, la Faa ha dichiarato di aver multato Boeing per 5,4 milioni di dollari perché la società non ha rispettato i termini dell'accordo del 2015 e altri 1,21 milioni per altre due questioni relative alla sicurezza.

"Boeing non ha rispettato tutti i suoi obblighi ai sensi dell'accordo transattivo e la Faa la ritiene responsabile imponendo ulteriori sanzioni", ha affermato in una nota l'amministratore della Faa Steve Dickson. "Ho ripetuto più volte ai vertici di Boeing che la società deve dare la priorità alla sicurezza e alla conformità normativa e che la Faa metterà sempre la sicurezza al primo posto in tutte le sue decisioni".