Bolletta gas torna ad aumentare

Torna ad aumentare la bolletta del gas per gli italiani. Dopo il calo registrato a ottobre, secondo l’Authority per l’energia Arera - in base all'andamento del mercato all'ingrosso, per la famiglia tipo a novembre si registra un +13,7%.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo tra dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 è di circa 1.740 euro, +63,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021).