Oggi in programma il CdM che dovrebbe varare le misure da 4 miliardi per calmierare le bollette di luce e gas. Attesa anche una nuova tornata di ristori per le attività colpite dalle restrizioni anti covid. Nelle prossime ore il Governo approverà l'elenco dei servizi essenziali a cui si potrà accedere senza certificazione verde mentre da oggi diventa obbligatorio anche il green pass base per andare dal parrucchiere.