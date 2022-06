Bollette di luce e gas, aumenti in arrivo dal 1° luglio. Dopo tre mesi di prezzi calmierati, il costo salirà a +17% per l'elettricità e +27% per il gas con rincari validi per tutto il trimestre dell'anno. Su base annua, la bolletta elettrica costerà alla famiglia-tipo 194,4 euro in più, quella del gas addirittura 462 euro in più.