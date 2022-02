Bollette luce e gas, Cottarelli: "Aumento energia pesa come tre finanziarie"

''Sull'Italia pesa grosso modo 60 miliardi, il 3% del Pil; è una bella botta, è come avere tre finanziarie in una volta''. Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, questa sera a 'Che tempo che fa' su Rai3, sull'aumento dei prezzi dell'energia, e il caro bollette luce e gas, e su come sta incidendo sulla nostra ripresa.

''Ci stiamo mettendo 5-6 miliardi a trimestre, quindi stiamo assorbendo un terzo della botta che stiamo prendendo'' ha spiegato Cottarelli.