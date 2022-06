Bollette luce e gas, nuovo intervento del governo: via libera del Cdm alla proroga delle misure contro i rincari. Tra i fondi stanziati per il comparto elettricità, 2 i miliardi per azzerare gli oneri di sistema. Sul fronte gas, 481 i milioni stanziati per tagliare l'Iva, 470 quelli per il taglio degli oneri di sistema. Esclusi dal provvedimento gli interventi per le accise sui carburanti.